В КПВВ "Марьинка" задержали инструктора мотострелкового батальона боевиков

Жительница оккупированной Горловки направлялась в Киев

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" правоохранители задержали инструктора мотострелкового батальона боевиков так называемой "Донецкой народной республики". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Как отмечается, 34-летняя жительница оккупированной Горловки направлялась в Киев. Отмечается, что женщина в 2014 году осуществляла пропускной режим возле "администрации" оккупированной Горловки, а затем оказывала помощь раненым боевикам. В октябре 2016 года она покинула ряды боевиков и начала работать в местной больнице. Женщина заявила, что из-за нехватки средств решила пойти добровольцем в ряды боевиков.

"Вчера на КПВВ Марьинка во время стандартной процедуры проверки в рамках проведения операции объединенных сил полицейские совместно с пограничниками остановили участницу НВФ, которая выехала с временно оккупированной территории на встречу с любимым", - говорится в сообщении.

Фото: инструктор мотострелкового батальона боевиков (npu.gov.ua)

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 июля на Донбассе задержали члена "казачества "ДНР" при попытке дать взятку пограничникам.