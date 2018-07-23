Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 37,7 тыс. человек

В ГПСУ отмечают значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока в КПВВ на Донбассе

Пункты пропуска на Донбассе за сутки, 22 июля 2018 года, пересекли 37,7 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Так, в ГПСУ отмечают значительное уменьшение пассажиро-транспортного потока. За прошедшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 37,7 тыс. человек и 5,1 тыс. авто.

По данным ведомства, в "Майорске" вчера было зафиксировано 7 950 человек и 960 автомобилей, в "Марьинке" - 8 610 человек и 1,7 тыс. авто, в "Новотроицком" - 8 тыс. людей и 1 670 машин, в "Гнутово" вчера было зафиксировано 3 950 человек и 780 авто, а "Станицу Луганскую" пересекли 9 210 человек.

Кроме того, отмечается, что сегодня утром, 23 июля, в "Майорске" уже зафиксировали 20 человек и 50 авто, в "Марьинке" - 40 машин, в "Новотроицком" - 37 авто, в "Гнутово" - 27 транспортных средств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 21 июля КПВВ на Донбассе пересекли более 42 тысячи человек.