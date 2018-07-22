Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за сутки, 21 июля, пересекли свыше 42 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

Как сообщает Госпогранслужба, сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 10/5; "Марьинка" - 0/10; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутовое" - 20/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 42,3 тысячи человек и 5 тысяч 800 транспортных средств, ГПСУ фиксирует определенное уменьшение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем:

"Майорское" - 9145 человек и 1105 транспортных средств;

"Марьинка" - 10035 человек и 1915 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9040 человек и 1785 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4350 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9730 человек.

Напомним, за сутки 20 июля КПВВ на Донбассе пересекли свыше 49 тысяч человек и 6,6 тысяч транспортных средств.

Также сообщалось, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины отдела "Смильница" задержали на украинско-польской границе двух граждан, которые пытались нелегально пересечь государственную границу.