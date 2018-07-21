Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 49 тыс. человек

В ГПСУ отмечают незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через КПВВ на Донбассе

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за сутки, 20 июля, пересекли свыше 49 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте отечественной Госпогранслужбы.

Так, пограничники отмечают незначительное увеличение пассажиро-транспортного потока через КПВВ на Донбассе, отмечая, что пункты пропуска пересекли 49,3 тыс.человек и 6,6 тыс. авто.

В частности, больше всего людей было зафиксировано в пункте пропуска "Марьинка" - 11 725 человек, автомобилей - 2 160. На втором месте - "Станица Луганская", которую пересекли 11 595 человек, на третьем - "Новотроицкое", который пересекли 10 830 человек и 2 090 авто.

В "Майорском" вчера зафиксировали 10 тыс. человек и 1,2 тыс. машин, в "Гнутово" - 5 110 человек и 1 135 транспортных средств.

Кроме того, отмечается, что сегодня на утро 21 июля в "Майорске" зафиксировано 5 человек и 70 машин, в "Марьинке" - 20 авто; в "Новотроицком" - 5 человек и 50 машин, в "Гнутово" - 20 человек и 15 авто.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что женщина пыталась перенести через КПВВ "Станица Луганская" товаров почти на 2 млн гривен.