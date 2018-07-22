Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

Всі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за добу, 21 липня, перетнули понад 42 тисяч чоловік. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

Як повідомляє Держприкордонслужба, сьогодні вранці на КПВВ на в'їзд і виїзд перебувало така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 10/5; "Маріїнка" - 0/10; "Новотроїцьке" - 10/15; "Гнутове" - 20/20.

Всього за минулу добу через КПВВ було 42,3 тисячі чоловік та 5 тисяч 800 транспортних засобів, ДПСУ фіксує певне зменшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем:

"Майорське" - 9145 людина і 1105 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 10035 людина і 1915 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9040 людина і 1785 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4350 осіб і 1000 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9730 осіб

Нагадаємо, за добу 20 липня КПВВ на Донбасі перетнули понад 49 тисяч осіб і 6,6 тисяч транспортних засобів.

Також повідомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби України відділу "Смільниця" затримали на українсько-польському кордоні двох громадян, які намагалися нелегально перетнути державний кордон.