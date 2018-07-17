Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

За прошедшие сутки КПВВ пересекли 5,5 тысячи транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки, 16 июля 2018 года, пересекли свыше 37 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Да, как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 5/50; "Новотроицкое" - 5/40; "Гнутовое" - 15/10.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 42,3 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8490 лиц и 980 транспортных средств;

"Марьинка" - 9680 человек и 1890 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8700 лиц и 1620 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4540 человек и 990 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10860 человек.

Отметим, за сутки 15 июля КПВВ на Донбассе пересекли свыше 37 тысяч человек.

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы Украины Мостиского отряда помешали очередным попыток незаконного пересечения государственной границы Украины нелегальными мигрантами. Так, были задержаны трое граждан Ирака без документов.