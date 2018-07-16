Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 37 тис. осіб

Сьогодні вранці у пунктах пропуску на Донбасі вже було зафіксовано 25 осіб

Пункти пропуску на Донбасі за добу, 15 липня 2018 року, перетнули понад 37 тис. осіб. Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України (ДПСУ).

Так, за добу, пункти пропуску на Донбасі перетнули 37,5 тисячі осіб, крім того, через КПВВ прослідували 5,4 тис. авто. Так, у "Майорському" співробітники пункту пропуску зафіксували 7 670 осіб, а також 980 авто, у "Мар’їнці" - 8 840/1 760, у "Новотроїцькому"- 8 505 осіб/1 810, у "Гнутовому" - 3 725/875, а через "Станицю Луганську" пройшли 8 735 осіб.

Крім того, зазначається, що сьогодні вранці, 16 липня, у пунктах пропуску вже було зафіксовано 25 осіб та 120 машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні бойовики на Донбасі обстріляли співробітників ДПСУ.