Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекла более 21 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 6 января 2019 года, пересекли 21,2 тыс. человек, а также 3 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).

В ГПСУ отметили, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорск" - 20/25; "Марьинка" - 0/25; "Новотроицкое" - 80/5; "Гнутово" - 0/0.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 21,2 тыс. человек и почти 3 тыс. транспортных средств: "Майорск" - 5040 человек и 740 транспортных средств; "Марьинка" - 4775 человек и 935 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4385 человек и 925 транспортных средств; "Гнутово" - 1515 человек и 395 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5495 человек.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили, что представители российских вооруженных формирований намеренно замедляют пропуск граждан через линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда, приводя к скоплению людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины.