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Боевики намеренно замедляют пропуск граждан через КПВВ, - штаб

Новости » Происшествия    07.01.2019 - 05:36
Боевики намеренно замедляют пропуск граждан через КПВВ, - штаб
Фото: КПВВ на Донбассе

Пограничники Объединенных сил организовали мероприятия по минимизации времени проведения контроля

Представители российских вооруженных формирований намеренно замедляют пропуск граждан через линию разграничения на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), приводя к скоплению людей и транспорта на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Граждане, которые следовали c временно оккупированной территории Украины, рассказали пограничникам из состава Объединенных сил, что за прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществляли пропуск в приоритетном порядке только отдельной категории лиц.

"Остальные граждане, особенно старики, женщины и дети, вынуждены в холодную пору длительное время находиться в длиннейших очередях перед блокпостами пророссийских боевиков и ожидать выезда с временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

В то же время с целью уменьшения потенциальной опасности от пребывания граждан в ожидании на пересечение линии разграничения пограничники из состава Объединенных сил организовали меры по минимизации времени проведения контроля.

Также отмечается, что в течение последней недели, которая выпала на период новогодне-рождественских праздников, на КПВВ наблюдается тенденция к существенному уменьшению количества граждан и транспорта, пересекающих линию разграничения.

Напомним, 5 января на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорск" в ожидании перехода на подконтрольную Украине территорию умерли 2 человека - 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

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