Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 48 тыс. человек

По состоянию на 11 августа КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за 10 августа пересекли более 48 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 10/15; "Гнутово" - 20/20. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки общий поток через пункты пропуска характеризовался определенным ростом. Всего 10 августа КПВВ пересекли 48,5 тыс. человек и 6,6 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 10710 человек и 1225 транспортных средств;

"Марьинка" - 11605 человек и 2150 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10510 человек и 2065 транспортных средств;

"Гнутово" - 5115 человек и 1150 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10560 человек.

Также сообщается, что вчера на двух КПВВ при осмотре автомобилей обнаружили товары почти на 324 тыс. гривен. Транспортными средствами пытались перевезти печатную продукцию и 3180 ампул и флаконов лекарственных средств.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за минувшие сутки ранены трое украинских военных.

До этого стало известно, что ОБСЕ зафиксировала незаконный въезд конвоя из Российской Федерации на оккупированный Донбасс.