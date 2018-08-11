Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 48 тис. осіб

Станом на 11 серпня КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за 10 серпня перетнуло понад 48 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що в контрольних пунктах в'їзду-виїзду сьогодні вранці перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/50; "Мар'їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 10/15; "Гнутове" - 20/20. В даний час всі КПВВ працюють у штатному режимі.

За минулу добу загальний потік через пункти пропуску характеризувався певним зростанням. Всього 10 серпня КПВВ перетнули 48,5 тис. осіб і 6,6 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 10710 осіб і 1225 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 11605 осіб і 2150 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 10510 осіб і 2065 транспортних засобів;

"Гнутове" - 5115 осіб і 1150 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10560 осіб.

Також повідомляється, що вчора на двох КПВВ при огляді автомобілів виявили товари майже на 324 тис. гривень. Транспортними засобами намагалися перевезти друковану продукцію та 3180 ампул і флаконів лікарських засобів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за минулу добу поранені троє українських військових.

До цього стало відомо, що ОБСЄ зафіксувала незаконний в'їзд конвою з Російської Федерації на окупований Донбас.