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Пункты пропуска на Донбассе пересекли 40 тыс. человек

Новости » Общество    18.01.2019 - 09:17
Пункты пропуска на Донбассе пересекли 40 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все пункты пропуска работают в штатном режиме

За минувшие сутки, 17 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/40. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За минувшие сутки КПВВ пересекли 40 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

  • "Майорское" - 9280 человек и 945 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 8535 человек и 1290 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 7670 человек и 1215 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4450 человек и 940 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 10095 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный.

Украинская сторона трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе требует установить пункт мониторинга ОБСЕ в Керчи (Крым).

 

Следующее заседание ТКГ состоится 30 января
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