Пункты пропуска на Донбассе пересекли 40 тыс. человек

Все пункты пропуска работают в штатном режиме
За минувшие сутки, 17 января, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 40 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/50; "Марьинка" - 50/70; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 20/40. В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
За минувшие сутки КПВВ пересекли 40 000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный.
Украинская сторона трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе требует установить пункт мониторинга ОБСЕ в Керчи (Крым).