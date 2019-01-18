ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 07:33
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

По данным разведки, 17 января три оккупанта погибли

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17 января российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Южно, а из минометов и стрелкового оружия - позиции в районе населенного пункта Крымское.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Пески - пять раз из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Невельськое, вблизи поселка Водяное - из гранатометов и стрелкового оружия", - также сообщили в штабе.

Кроме того, вблизи поселка Славное и поселка Опытное противник вел огонь по украинским защитникам из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Красногоровка.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 17 января три оккупанта погибли, в течение текущих суток враг огонь не открывал.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, за время боевых действий на Донбассе погибли 70 военнослужащих из состава Сил спецопераций.

На Донбассе за сутки пострадали 10 украинских военных Боевики обстреляли из гранатометов украинские позиции на Донбассе
Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь