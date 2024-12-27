У Києві з січня запустять пункти утилізації ялинок: список адрес

Другого січня в Києві запрацюють 78 пунктів прийому ялинок і сосен. Пункти з екологічної утилізації новорічних дерев будуть розташовані в усіх районах столиці.

Як і минулого року, локації облаштують у парках, скверах, на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісництвах. Зауважимо, що пункти прийому новорічних дерев працюватимуть до 31 січня.

"З пунктів збору хвойні дерева потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин в холодну пору року", - зазначив Возний.

Карту пунктів прийому новорічних дерев можна знайти на сайті КО "Київзеленбуд".

Здати ялинку/сосну на утилізацію можна буде за наступними адресами:

Голосіївський район

сквер Героїв Маріуполя;

сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;

парк "Покол";

сквер біля станції метро "Либідська";

міжквартальний сквер на вул. Васильківській;

КП УЗН Голосіївського району - просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 7:00-16:00).

Дарницький район

парк біля озера Лебедине;

парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Позняки";

парк "Прибережний";

парк "Привокзальний";

сквер на просп. Петра Григоренка;

КП УЗН Дарницького району - вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 7:00-20:00).

Деснянський район

парк "Молодіжний";

парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк "Кіото";

парк "Деснянський";

парк імені Романа Шухевича;

парк "Фестивальний";

КП УЗН Деснянського району - вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн-нд 8:00-20:00).

Дніпровський район

перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;

парк біля озера Тельбін;

парк біля кінотеатру "Аврора";

вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);

бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);

сквер імені Кастуся Калиновського;

КП УЗН Дніпровського району - просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 7:00-19:00).

Оболонський район

парк на вул. Бережанській;

парк навколо озера Йорданське;

парк відпочинку на просп. Литовському;

сквер на просп. Володимира Івасюка;

КП УЗН Оболонського району - просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 7:00-20:00).

Печерський район

сквер ім. Мечникова;

сквер Марії Заньковецької;

КП УЗН Печерського району - вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Подільський район

сквер на вул. Вишгородській;

сквер на пл. Щекавицькій;

сквер на просп. Європейського Союзу;

сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5-7-Б;

КП УЗН Подільського району - вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд 8:00-19:00).

Святошинський район

парк "Совки";

парк "Юність";

сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;

сквер на вул. Михайла Котельникова;

сквер на вул. Підлісній;

сквер на вул. Чорнобильській;

парк на вул. Ореста Васкула;

КП УЗН Святошинського району - вул. Мрії, 21 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Солом’янський район

сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;

Солом’янський ландшафтний парк;

парк "Орлятко";

парк "Юність";

сквер на вул. Машинобудівній;

сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;

парк біля кінотеатру "Тампере";

КП УЗН Солом’янського району - вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 8:00-20:00).

Шевченківський район

парк "Веселка";

парк "Сирецький";

парк ім. Т. Г. Шевченка;

Літературний сквер;

виробнича база - вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 8:00-20:00);

виробнича база - пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 8:00-20:00);

КП УЗН Шевченківського району - просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 8:00-20:00).

Також на утилізацію ялинки можна буде здати в лісництвах: