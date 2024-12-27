У Києві з січня запустять пункти утилізації ялинок: список адрес

У січні в Києві знову запрацюють пункти прийому новорічних ялинок. До утилізації прийматимуть лише живі дерева без декоративних прикрас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.
Другого січня в Києві запрацюють 78 пунктів прийому ялинок і сосен. Пункти з екологічної утилізації новорічних дерев будуть розташовані в усіх районах столиці.
Як і минулого року, локації облаштують у парках, скверах, на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісництвах. Зауважимо, що пункти прийому новорічних дерев працюватимуть до 31 січня.
"З пунктів збору хвойні дерева потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин в холодну пору року", - зазначив Возний.
Карту пунктів прийому новорічних дерев можна знайти на сайті КО "Київзеленбуд".
Здати ялинку/сосну на утилізацію можна буде за наступними адресами:
Голосіївський район
Дарницький район
Деснянський район
Дніпровський район
Оболонський район
Печерський район
Подільський район
Святошинський район
Солом’янський район
Шевченківський район
Також на утилізацію ялинки можна буде здати в лісництвах:
Читайте також, де і за скільки можна купити ялинку у 2024 році. Зокрема, купити новорічне дерево можна безпосередньо в лісництвах або на торгівельних майданчиках лісгоспів.