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У Києві з січня запустять пункти утилізації ялинок: список адрес

Фото: Утилізація новорічних ялинок у Києві (kyivcity.gov.ua)
Автор: Катерина Творожнікова

У січні в Києві знову запрацюють пункти прийому новорічних ялинок. До утилізації прийматимуть лише живі дерева без декоративних прикрас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного.

Другого січня в Києві запрацюють 78 пунктів прийому ялинок і сосен. Пункти з екологічної утилізації новорічних дерев будуть розташовані в усіх районах столиці.

Як і минулого року, локації облаштують у парках, скверах, на території комунальних підприємств з утримання зелених насаджень та лісництвах. Зауважимо, що пункти прийому новорічних дерев працюватимуть до 31 січня.

"З пунктів збору хвойні дерева потрапляють на екологічну утилізацію. Там їх подрібнюють на щепу і потім використовують для мульчування лунок молодих дерев. Це робиться для збереження вологи влітку і захисту від перемерзання коренів рослин в холодну пору року", - зазначив Возний.

Карту пунктів прийому новорічних дерев можна знайти на сайті КО "Київзеленбуд".

Здати ялинку/сосну на утилізацію можна буде за наступними адресами:

Голосіївський район

  • сквер Героїв Маріуполя;
  • сквер Небесної сотні на вул. Академіка Заболотного;
  • парк "Покол";
  • сквер біля станції метро "Либідська";
  • міжквартальний сквер на вул. Васильківській;
  • КП УЗН Голосіївського району - просп. Голосіївський, 87-Г (пн-нд 7:00-16:00).

Дарницький район

  • парк біля озера Лебедине;
  • парк імені Воїнів-інтернаціоналістів;
  • парк "Позняки";
  • парк "Прибережний";
  • парк "Привокзальний";
  • сквер на просп. Петра Григоренка;
  • КП УЗН Дарницького району - вул. Тростянецька, 58-А (пн-нд 7:00-20:00).

Деснянський район

  • парк "Молодіжний";
  • парк з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк "Кіото";
  • парк "Деснянський";
  • парк імені Романа Шухевича;
  • парк "Фестивальний";
  • КП УЗН Деснянського району - вул. Героїв Енергетиків, 26 (колишня Електротехнічна, пн-нд 8:00-20:00).

Дніпровський район

  • перетин бульварів Русанівського та Ігоря Шамо;
  • парк біля озера Тельбін;
  • парк біля кінотеатру "Аврора";
  • вул. Івана Миколайчука (навпроти буд. 7-А);
  • бульв. Верховної Ради (навпроти буд. 21-А);
  • сквер імені Кастуся Калиновського;
  • КП УЗН Дніпровського району - просп. Георгія Нарбута, 6 (пн-нд 7:00-19:00).

Оболонський район

  • парк на вул. Бережанській;
  • парк навколо озера Йорданське;
  • парк відпочинку на просп. Литовському;
  • сквер на просп. Володимира Івасюка;
  • КП УЗН Оболонського району - просп. Степана Бандери, 26-А (пн-нд 7:00-20:00).

Печерський район

  • сквер ім. Мечникова;
  • сквер Марії Заньковецької;
  • КП УЗН Печерського району - вул. Залізничне шосе, 61 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Подільський район

  • сквер на вул. Вишгородській;
  • сквер на пл. Щекавицькій;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • сквер на просп. Георгія Гонгадзе між будинками 5-7-Б;
  • КП УЗН Подільського району - вул. Анатолія Кузнецова, 16-А (пн-нд 8:00-19:00).

Святошинський район

  • парк "Совки";
  • парк "Юність";
  • сквер на розі вулиць Симиренка та Григоровича-Барського;
  • сквер на вул. Михайла Котельникова;
  • сквер на вул. Підлісній;
  • сквер на вул. Чорнобильській;
  • парк на вул. Ореста Васкула;
  • КП УЗН Святошинського району - вул. Мрії, 21 (пн-чт 8:00-17:00; пт 8:00-16:00).

Солом’янський район

  • сквер спортсменів-захисників України на вул. Сергія Берегового;
  • Солом’янський ландшафтний парк;
  • парк "Орлятко";
  • парк "Юність";
  • сквер на вул. Машинобудівній;
  • сквер на розі вулиць Преображенської та Олексіївської;
  • парк біля кінотеатру "Тампере";
  • КП УЗН Солом’янського району - вул. Новопольова, 95-А (пн-нд 8:00-20:00).

Шевченківський район

  • парк "Веселка";
  • парк "Сирецький";
  • парк ім. Т. Г. Шевченка;
  • Літературний сквер;
  • виробнича база - вул. Кудрявська, 23 (пн-нд 8:00-20:00);
  • виробнича база - пров. Бабин Яр, 6 (пн-нд 8:00-20:00);
  • КП УЗН Шевченківського району - просп. Берестейський, 82-А (пн-нд 8:00-20:00).

Також на утилізацію ялинки можна буде здати в лісництвах:

  • Броварське лісництво, квартал №72 (пн-пт 8:00-17:00);
  • Білодібровне лісництво, квартал №65 (вул. Радистів, 1-Б, пн-пт 8:00-17:00);
  • Дніпровське лісництво, квартал №58 (Броварський проспект, 2-А пн-пт 8:00-17:00);
  • Микільське лісництво, квартал №35 (неподалік залізничної станції "Лісництво", пн-пт 8:00-17:00);
  • Дарницьке лісництво, квартал №37 (23-й км Бориспільського шосе, пн-пт 8:00-17:00);
  • вул. Опришківська 35, квартал №31 (пн-пт 8:00-17:00);
  • Межигірське лісництво, квартал №78 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Київське лісництво, квартал №105 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал №117 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Пуща-Водицьке лісництво, квартал №111 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Святошинське лісництво, квартал №82 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Межигірське лісництво, квартал №57 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Київське лісництво, цех переробки деревини, квартал №25 (пн-пт 9:00-16:00);
  • КП "Святошинське ЛПГ", вул. Святошинська, 24 (пн-пт 9:00-16:00);
  • Конча-Заспівське лісництво, вул. Конча-Заспинська, 11-Б (пн-пт 8:00-17:00).

Читайте також, де і за скільки можна купити ялинку у 2024 році. Зокрема, купити новорічне дерево можна безпосередньо в лісництвах або на торгівельних майданчиках лісгоспів.

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