В Киеве с января запустят пункты утилизации елок: список адресов

В январе в Киеве снова заработают пункты приема новогодних елок. К утилизации будут принимать только живые деревья без декоративных украшений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного.
Второго января в Киеве заработают 78 пунктов приема елок и сосен. Пункты по экологической утилизации новогодних деревьев будут расположены во всех районах столицы.
Как и в прошлом году, локации обустроят в парках, скверах, на территории коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесничествах. Отметим, что пункты приема новогодних деревьев будут работать до 31 января.
"Из пунктов сбора хвойные деревья попадают на экологическую утилизацию. Там их измельчают на щепу и затем используют для мульчирования лунок молодых деревьев. Это делается для сохранения влаги летом и защиты от перемерзания корней растений в холодное время года", - отметил Возный.
Карту пунктов приема новогодних деревьев можно найти на сайте КО "Киевзеленстрой".
Сдать елку/сосну на утилизацию можно будет по следующим адресам:
Голосеевский район
Дарницкий район
Деснянский район
Днепровский район
Оболонский район
Печерский район
Подольский район
Святошинский район
Соломенский район
Шевченковский район
Также на утилизацию елки можно будет сдать в лесничествах:
Читайте также, где и за сколько можно купить елку в 2024 году. В частности, купить новогоднее дерево можно непосредственно в лесничествах или на торговых площадках лесхозов.