Пункти управління, ЗРК й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

Сили оборони України 19 вересня та в ніч на 20 вересня уразили ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", місце виробництва дронів та пункти управління російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Так, у районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".
Також в районі Балки Донецької області зафіксовано ураження радіолокаційної станції "Небо-У".
Крім того, в районі Сіверськодонецька Луганської області ураження зазнало місце виробництва дронів.
Також, на Донеччині, в районі населеного пункту Зоряне уражено командно-спостережний пункт, а в районі Старомихайлівки - пункт управління дронами противника.
Нагадаємо, українські дрони та ракети, зокрема "Фламінго", вночі 20 вересня масовано атакували Москву. Уражений один з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкт логістики.
У результаті нічної атаки у Москві спалахнув нафтопереробний завод "Газпромнефть-МНПЗ", який забезпечує 40% пального російської столиці.
Було також застосовано далекобійні санкції по підприємству у Воронезькому регіоні.