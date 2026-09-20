Пункти управління, ЗРК й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

Останні удари по РФ

Нагадаємо, українські дрони та ракети, зокрема "Фламінго", вночі 20 вересня масовано атакували Москву. Уражений один з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкт логістики.

У результаті нічної атаки у Москві спалахнув нафтопереробний завод "Газпромнефть-МНПЗ", який забезпечує 40% пального російської столиці.

Було також застосовано далекобійні санкції по підприємству у Воронезькому регіоні.