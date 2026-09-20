Пункты управления, ЗРК и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян

Так, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Также в районе Балки Донецкой области зафиксировано поражение радиолокационной станции "Небо-У".

Кроме того, в районе Северодонецка Луганской области поражение потерпело место производства дронов.

Также, в Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряне поражен командно-наблюдательный пункт, а в районе Старомихайловки - пункт управления дронами противника.