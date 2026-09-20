Пункти управління, ЗРК й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

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Сили оборони України 19 вересня та в ніч на 20 вересня уразили ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", місце виробництва дронів та пункти управління російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Також в районі Балки Донецької області зафіксовано ураження радіолокаційної станції "Небо-У". Крім того, в районі Сіверськодонецька Луганської області ураження зазнало місце виробництва дронів. Також, на Донеччині, в районі населеного пункту Зоряне уражено командно-спостережний пункт, а в районі Старомихайлівки - пункт управління дронами противника.