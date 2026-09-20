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Пункти управління, ЗРК й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян

12:31 20.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Пункти управління, ЗРК й не тільки: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян Фото: ЗСУ уразили низку важливих об'єктів росіян (Getty Images)
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Сили оборони України 19 вересня та в ніч на 20 вересня уразили ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", місце виробництва дронів та пункти управління російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі населеного пункту Українка Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс "Бук-М3".

Також в районі Балки Донецької області зафіксовано ураження радіолокаційної станції "Небо-У".

Крім того, в районі Сіверськодонецька Луганської області ураження зазнало місце виробництва дронів.

Також, на Донеччині, в районі населеного пункту Зоряне уражено командно-спостережний пункт, а в районі Старомихайлівки - пункт управління дронами противника.

Останні удари по РФ

Нагадаємо, українські дрони та ракети, зокрема "Фламінго", вночі 20 вересня масовано атакували Москву. Уражений один з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та обʼєкт логістики.

У результаті нічної атаки у Москві спалахнув нафтопереробний завод "Газпромнефть-МНПЗ", який забезпечує 40% пального російської столиці.

Було також застосовано далекобійні санкції по підприємству у Воронезькому регіоні.

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