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Пункты управления, ЗРК и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян

12:31 20.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Пункты управления, ЗРК и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян Фото: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян (Getty Images)
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Силы обороны Украины 19 сентября и ночью на 20 сентября поразили ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", место производства дронов и пункты управления российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".

Также в районе Балки Донецкой области зафиксировано поражение радиолокационной станции "Небо-У".

Кроме того, в районе Северодонецка Луганской области поражение потерпело место производства дронов.

Также, в Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряне поражен командно-наблюдательный пункт, а в районе Старомихайловки - пункт управления дронами противника.

Последние удары по РФ

Напомним, украинские дроны и ракеты, в частности "Фламинго", ночью 20 сентября массированно атаковали Москву. Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объект логистики.

В результате ночной атаки в Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть-МНПЗ", обеспечивающий 40% горючего российской столицы.

Были также применены дальнобойные санкции по предприятию в Воронежском регионе.

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