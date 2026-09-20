Пункты управления, ЗРК и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины 19 сентября и ночью на 20 сентября поразили ЗРК "Бук-М3", РЛС "Небо-У", место производства дронов и пункты управления российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в районе населенного пункта Украинка Запорожской области поражен зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Также в районе Балки Донецкой области зафиксировано поражение радиолокационной станции "Небо-У". Кроме того, в районе Северодонецка Луганской области поражение потерпело место производства дронов. Также, в Донецкой области, в районе населенного пункта Зоряне поражен командно-наблюдательный пункт, а в районе Старомихайловки - пункт управления дронами противника.