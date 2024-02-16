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Альтернатива заблокованому кордону: Україна формує контейнерні каравани

Україна, П'ятниця 16 лютого 2024 16:45
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Альтернатива заблокованому кордону: Україна формує контейнерні каравани Фото: Україна формує контейнерні каравани як альтернативу заблокованому кордону (facebook.com/pratudp)
Автор: Тетяна Степанова

У зв'язку з тим, що українські експортери та перевізники знову стикаються із блокуванням пунктів пропуску на західному кордоні, ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомили у відомстві, пароплавство пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.

Держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.

"Минулого року УДП реалізували масштабну ремонтну програму - в експлуатації 25 одиниць самохідного флоту (20 в резерві) та понад 200 барж. Тож, ресурсів і можливостей, щоб перехопити потік контейнерів з автотранспорту, у компанії достатньо", - зазначили у міністерстві.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення, і анонсували страйки.

Станом 16 лютого було заблоковано шість пунктів пропуску - Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів та Краківець.

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