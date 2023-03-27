На пункті пропуску з Польщею призупинили рух вантажівок: що сталося

"Сьогодні у пункті пропуску "Ягодин" в період з 10:00 до 11:30 - перезавантаження серверу баз даних. Впродовж зазначеного часу рух вантажівок буде тимчасово призупинений у обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, автобуси оформлятимуться у звичному порядку.

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію під час планування поїздок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні хочуть збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні.

Також ми писали, що Україна та Польща спростили процедуру пропуску української агропродукції через кордон.

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