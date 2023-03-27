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На пункте пропуска с Польшей приостановили движение грузовиков: что произошло

Фото: пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей приостановил движение грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На границе с Польшей в пункте пропуска "Ягодин" сегодня приостановили движение грузовиков. Причиной тому является перезагрузка баз данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сегодня в пункте пропуска "Ягодин" в период с 10:00 до 11:30 - перезагрузка сервера баз данных. В указанное время движение грузовиков будет временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, автобусы будут оформляться в обычном порядке.

Пограничники просят граждан учесть информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят увеличить количество пунктов пропуска на западной границе.

Также мы писали, что Украина и Польша упростили процедуру пропуска украинской агропродукции через границу.

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