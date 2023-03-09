Україна та Польща спростили процедуру пропуску агропродукції через кордон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України у Facebook .

"Україна та Польща домовились про скасування ветеринарного контролю для української агропродукції, яка прямує до польських портів або проїжджає країну транзитом", - ідеться в повідомленні.

Зміни почали діяти відсьогодні, 9 березня.

"Наявність такого контролю призводила до утворення великих черг на кордоні з Польщею, зокрема водії змушені могли очікувати понад 10 днів для проходження контролю. Скасування контролю дозволить скорити час очікування в 3-4 рази", - заявили у відомстві.

Зазначається, що спрощена процедура перевезення агропродукції для автомобільних перевізників діятиме в усіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, які працюють на пропуск вантажного транспорту.

Перевізники на пункті пропуску повинні будуть пред'явити інспекторам митниці CMR (транспортний документ міжнародного зразка). Після чого представник української митниці проставлятиме в CMR печатку, без якої польська митниця розгортатиме автівки та направлятиме назад в Україну. На польському боці вантажівки з транзитним товаром після прикордонного та митного контролю будуть опломбовані.

Зазначається, що плобми зніматимуть в уповноважених пунктах зберігання, розташованих у країнах, до яких прямувала українська агропродукція. Запис про прибуття вантажу в заявлене місце з метою зняття пломб буде доступний через систему NCTS.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна збільшила транзит зерна через Дунай.

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