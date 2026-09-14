Пункти пропуску на кордоні можуть закривати під час тривоги, - ДПСУ

Ситуація з безпекою може призвести до того, що пункти пропуску на кордоні з Україною тимчасово закриватимуть. Йдеться про час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко в ефірі "Київ 24".
За словами Демченка, пункти пропуску на державному кордоні України можуть не працювати під час повітряної тривоги. Це відбуватиметься через підвищену небезпеку під час російських атак.
"Якщо є загроза повітряного удару з боку противника, якщо ми розуміємо, що повітряні засоби рухаються в бік державного кордону, то в той чи інший період на певний час можуть призупинятися пропускні операції", - каже він.
Водночас, як каже речник, люди за такої ситуації мають розосереджуватися. Причина - уникнення скупчення на пункті пропуску, щоб уникнути жертв.
Раніше РБК-Україна писало, що Польща готується до можливого посилення російських дій на тлі атак поблизу українсько-польського кордону. Влада очікувала спроб РФ порушити роботу українських пунктів пропуску.
Крім того, вранці 13 вересня окупанти завдали удару поблизу українсько-польського кордону в Ягодині.