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Пункти пропуску на кордоні можуть закривати під час тривоги, - ДПСУ

16:04 14.09.2026 Пн
1 хв
Росія все частіше атакує міжнародні пропускні пункти
aimg Олена Бджола
Фото: Пункти пропуску на держкордоні можуть закрити під час тривоги (Getty Images)

Ситуація з безпекою може призвести до того, що пункти пропуску на кордоні з Україною тимчасово закриватимуть. Йдеться про час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченко в ефірі "Київ 24".

ДПСУ про закриття пунктів пропуску

За словами Демченка, пункти пропуску на державному кордоні України можуть не працювати під час повітряної тривоги. Це відбуватиметься через підвищену небезпеку під час російських атак.

"Якщо є загроза повітряного удару з боку противника, якщо ми розуміємо, що повітряні засоби рухаються в бік державного кордону, то в той чи інший період на певний час можуть призупинятися пропускні операції", - каже він.

Водночас, як каже речник, люди за такої ситуації мають розосереджуватися. Причина - уникнення скупчення на пункті пропуску, щоб уникнути жертв.

Раніше РБК-Україна писало, що Польща готується до можливого посилення російських дій на тлі атак поблизу українсько-польського кордону. Влада очікувала спроб РФ порушити роботу українських пунктів пропуску.

Крім того, вранці 13 вересня окупанти завдали удару поблизу українсько-польського кордону в Ягодині.

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ДПСУКордон з Україною