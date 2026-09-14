Пункты пропуска на границе могут закрывать во время тревоги, - ГПСУ

ГПСУ о закрытии пунктов пропуска

По словам Демченко, пункты пропуска на государственной границе могут не работать во время воздушной тревоги. Это будет происходить из-за повышенной опасности во время российских атак.

"Если есть угроза воздушного удара со стороны противника, если мы понимаем, что воздушные средства двигаются в сторону государственной границы, то в тот или иной период на время могут приостанавливаться пропускные операции", - говорит он.

В то же время, как заметил спикер, люди в такой ситуации должны рассредоточиваться. Причина - избегание скопления на пункте пропуска во избежание жертв.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша готовится к возможному усилению российских действий на фоне атак вблизи украинско-польской границы. Власти ожидали попыток РФ нарушить работу украинских пунктов пропуска.