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Пункты пропуска на границе могут закрывать во время тревоги, - ГПСУ

16:04 14.09.2026 Пн
1 мин
Россия все чаще атакует международные пропускные пункты
aimg Елена Бджола
Фото: Пункты пропуска на госгранице могут закрыть во время тревоги (Getty Images)

Ситуация с безопасностью может привести к тому, что пункты пропуска на границе с Украиной будут временно закрываться. Речь идет о времени воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире "Киев 24".

ГПСУ о закрытии пунктов пропуска

По словам Демченко, пункты пропуска на государственной границе могут не работать во время воздушной тревоги. Это будет происходить из-за повышенной опасности во время российских атак.

"Если есть угроза воздушного удара со стороны противника, если мы понимаем, что воздушные средства двигаются в сторону государственной границы, то в тот или иной период на время могут приостанавливаться пропускные операции", - говорит он.

В то же время, как заметил спикер, люди в такой ситуации должны рассредоточиваться. Причина - избегание скопления на пункте пропуска во избежание жертв.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша готовится к возможному усилению российских действий на фоне атак вблизи украинско-польской границы. Власти ожидали попыток РФ нарушить работу украинских пунктов пропуска.

Кроме того, утром 13 сентября оккупанты нанесли удар у украинско-польской границы в Ягодине.

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