Пункти обігріву, проблеми з транспортом та школи онлайн: хуртовина в Одесі набирає обертів

"У звʼязку з негодою ще раз прошу, за відсутності екстреної необхідності - не виїжджати на дороги, аби не додавати роботи службам! Хуртовина набирає обертів. На дорогах області працює техніка", - звернувся із заявою до місцевих жителів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Потужний вітер повалив вітрогенератор, а "швидка" не могла дістатися на виклик

Як повідомили місцеві медіа, в Одеській області вітер такої сили, що повалив вітрогенератор. Інцидент стався у Білгород-Дністровському районі. Кадри опублікували місцеві Телеграм-канали.

Тим часом у селі Нестоїта, Подільського району, автомобіль "швидкої", який їхав у лікарню з жінкою та хворим 2-х місячним хлопчиком, через ускладнення погодних умов - ожеледиці, не міг виїхати на підйом.

На місце виклику прибули рятувальники та допомогли кареті швидкої виїхати на безпечну ділянку дороги.

Фото: в Одеській області рятувальники буксирували "швидку" (facebook.com/DSNSODE)

Що з транспортом

Ситуація на дорогах: де найгірша

Негода в Одеській області спочатку почала набирати обертів на півночі регіону. Зокрема, на Любашівському напрямку вже ускладнено рух транспорту. Після дощу почав падати сніг, на дорогах утворилася ожеледиця.

Правоохоронці просять водіїв, які в дорозі, бути дуже уважними та обережними, неухильно дотримуватися ПДР, а у разі необхідності телефонувати на спецлінію 102.

Хто збирався виїжджати, по можливості закликають утриматися від поїздки і перечекати негоду.

Громадський транспорт

В Одесі через погіршення погодних умов 50% рухомого складу міського електротранспорту прямує в депо. Інтервал руху трамваїв та тролейбусів, що залишились працювати на маршрутах, збільшиться вдвічі.

Зокрема, в місті тимчасово не курсує трамвайний маршрут №20. Замість нього працює автобус.

Ситуація зі світлом, водою, газом та опаленням по районах

За інформацією від ДТЕК, станом на 13:00 без світла залишаються 262 населені пункти Одеської області. Найбільше постраждала північ регіону.

Крижаний дощ, сніг, шквальні пориви вітру спричиняють додаткові аварійні відключення - дощ замерзає на лініях електропередачі, що своєю чергою призводить до обмерзання проводів, а потужні пориви вітру обривають крижані лінії на землю.

В умовах тотальної негоди енергетики продовжують виконувати огляд ліній та ремонт.

Детальніше про ситуацію з комунікаціями по районах нижче.

Роздільнянський район:

Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

Електропостачання відсутнє в 33 населених пунктах(16 660 осіб). ДТЕК працює над відновленням.

На дорогах працює техніка.

Березівський район:

Електроенергія відсутня повністю у 80 населених пунктах, частково відсутня у 15. Вода є у всіх населених пунктах. На території району ожеледиця, налипання льоду на проводах. Енергетики та дорожники працюють.

Білгород-Дністровський район:

Електропостачання, водопостачання, теплопостачання працює в штатному режимі. На дорогах ожеледиці немає.

Подільський район:

Відсутнє електропостачання у 105 населених пунктах (86 109 осіб). Централізоване водо-, тепло-, газопостачання наявне. Дороги проїзні, ожеледиця. Техніка працює.

Одеський район:

Електропостачання відсутнє у 3-х населених пунктах, працюють генератори, у решти н.п., водо-, теплопостачання в наявності. Все працює у штатному режимі.

Ізмаїльський район:

Енергопостачання відсутнє в с.Лощинівка (пошкоджені лінії електропередач), ДТЕК працює. Водопостачання, газопостачання, теплопостачання у штатному режимі.

Болградський район:

Усе працює у звичайному режимі.

Щодо Одеси, то дізнатися адреси, де наразі відсутнє електропостачання можна за посиланням.

Школи на "дистанційку"

Через негоду в області школи тимчасово перевели на дистанційне навчання. Відповідне розпорядження підписав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У звʼязку з прогнозованим погіршенням погодних умов, піклуючись про збереження здоров’я дітей та належну організацію освітнього процесу, 9 і 10 січня переходимо на дистанційний формат занять у всіх закладах освіти області. Підписав відповідне розпорядження", - написав Кіпер в Телеграм.

Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Проте батьків закликали за можливості залишити дітей удома. Всі ці рекомендації на період негоди.

Погода погіршуватиметься, влада закликає по можливості залишатися вдома

Згідно з прогнозами синоптиків, з другої половини дня очікується різке погіршення погодних умов. Тож одеська влада просить мешканців у дні негоди без необхідності не виходити на вулицю, особливо людям похилого віку та вагітним.

Також в Одеській міськраді звернулися до водіїв із закликами:

обмежити виїзд поза межі міста;

при паркуванні автомобілів впевнитися, що вони не заважають роботі комунальної техніки;

крім того, пам'ятати про можливість обриву дротів, падіння гілок та дерев.

"Також звертаюсь до керівників підприємств та установ: у дні негоди за можливістю перевести працівників на дистанційну роботу", - сказав міський голова Геннадій Труханов.

Де зігрітися, адреси "Пунктів незламності"

Зауважимо, що на Куликовому полі волонтери вже розгорнули мобільний пункт обігріву. Крім того, працюватимуть муніципальні "Пункти незламності". Адреси "Пунктів незламності" в Одесі та області можна подивитися за посиланням. Також нагадуємо, в облцентрі працює єдиний номер аварійної служби 15-01.

Наразі в Одесі та області відповідні служби працюють в посиленому режимі. В облцентрі всі котельні надають послуги в штатному порядку, збільшена температура подачі теплоносія.

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