Пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово: Кличко назвав умову

Пункти обігріву у столиці працюватимуть цілодобово лише у випадку, якщо у місті буде надзвичайна ситуація з опаленням та іншими комунікаціями.

"Цілодобово пункт обігріву повинен працювати? У мене тоді питання - вночі у нас дійсно існує комендантська година? Моє завдання надати всі сервіси, і ми робимо все від нас залежне для того, щоб надати тепло, світло, водопостачання і це є", – зазначив Кличко.

За його словами, пункти обігріву можуть працювати 24 години на добу, коли є надзвичайна ситуація. Коли ж у місті є світло та тепло, то немає сенсу тримати там людей.

"Я дав завдання, щоб ці пункти працювали до 9 години вечора, щоб люди, які там працюють з ранку до вечора, мали можливість доїхати додому. Якщо буде надзвичайна ситуація - тоді ці пункти працюватимуть цілодобово", - наголосив мер Києва.