Пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово: Кличко назвав умову

Пункти обігріву у столиці працюватимуть цілодобово лише у випадку, якщо у місті буде надзвичайна ситуація з опаленням та іншими комунікаціями.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".
"Цілодобово пункт обігріву повинен працювати? У мене тоді питання - вночі у нас дійсно існує комендантська година? Моє завдання надати всі сервіси, і ми робимо все від нас залежне для того, щоб надати тепло, світло, водопостачання і це є", – зазначив Кличко.
За його словами, пункти обігріву можуть працювати 24 години на добу, коли є надзвичайна ситуація. Коли ж у місті є світло та тепло, то немає сенсу тримати там людей.
"Я дав завдання, щоб ці пункти працювали до 9 години вечора, щоб люди, які там працюють з ранку до вечора, мали можливість доїхати додому. Якщо буде надзвичайна ситуація - тоді ці пункти працюватимуть цілодобово", - наголосив мер Києва.
Раніше Кличко заявив, що у Києві можуть перекрити опалення у разі російських обстрілів з інфраструктури столиці. Відновити його буде складно аж до весни.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про прості поради щодо того, як можна зігрітися у разі відключення електроенергії та опалення.
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