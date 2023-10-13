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"Пункти незламності" з'являться у "Дії": їх можна буде знайти та оцінити

Фото: "Пункти незламності" можна буде знайти та оцінити в "Дії" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку організації та функціонування "Пунктів незламності". Відтепер їх можна буде знайти та оцінити у застосунку "Дія", а також залишити свій відгук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Врегульовано механізм відображення інформації про "Пункти незламності" засобами порталу "Дія", зокрема з використанням мобільного додатка "Дія" на інтерактивній мапі з відображенням інформації про них та фотографіями (за наявності)", - повідомив Мельничук.

Також у "Дії" з'явиться можливість залишати відгуки та пропозиції та здійснювати оцінювання стану та функціонування "Пунктів незламності".

Внесення та актуалізації інформації про "Пункти незламності", опрацювання відгуків і пропозицій будуть здійснюватися уповноваженими представниками обласних військових адміністрацій, у столиці - КМДА.

"Пункти незламності"

Нагадаємо, "Пункти незламності" запустили в Україні минулого року через постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі.

У таких місцях кожен українець міг отримати доступ до електроенергії, зігрітися, скористатися доступом до Інтернету і не тільки.

Раніше стало відомо, що до зими в Україні вже підготували понад тисячу "Пунктів незламності".

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Кабінет Міністрів Українипункти незламностіДия