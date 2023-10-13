"Пункты несокрушимости" появятся в "Дії": их можно будет найти и оценить

"Урегулирован механизм отображения информации о "Пунктах несокрушимости" средствами портала "Дія", в частности с использованием мобильного приложения "Дія" на интерактивной карте с отображением информации о них и фотографиями (при наличии)", - сообщил Мельничук.

Также в "Дії" появится возможность оставлять отзывы и предложения и оценивать состояние и функционирование "Пунктов несокрушимости".

Внесение и актуализации информации о "Пунктах несокрушимости", обработка отзывов и предложений будут осуществляться уполномоченными представителями областных военных администраций, в столице - КГГА.

"Пункты несокрушимости"

Напомним, "Пункты несокрушимости" запустили в Украине в прошлом году из-за постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В таких местах каждый украинец мог получить доступ к электроэнергии, согреться, воспользоваться доступом к Интернету и не только.

Ранее стало известно, что к зиме в Украине уже подготовили более тысячи "Пунктов несокрушимости".