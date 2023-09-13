Перед зимою в Україні підготували понад тисячу "пунктів незламності"

Державна служба з надзвичайних ситуацій провело спеціальне тренування, в ході якого, зокрема, забезпечено розгортання близько 1200 "пунктів незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

З цих пунктів близько 770 стаціонарних на базі об’єктів ДСНС, 360 мобільних на базі наметів та 90 на базі транспортних засобів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за результатами обговорення, зокрема, вирішила, що Мінінфраструктури, Міненерго, Мінстратегпрому, Агентству відновлення, ДСНС та місцевим адміністраціям потрібно:

організувати постійний моніторинг ситуації і оперативне реагування на виявлені загрози;

створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів;

заготовити пісок для створення запасу протиожеледної суміші та створення резерву пально-мастильних матеріалів для боротьби із можливими сніговими заметами тощо.

Крім того, мають бути визначені обсяги та створено матеріальні резерви, у тому числі пально-мастильних матеріалів, для використання їх під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій. МВС разом з Національною поліцією визначити на законодавчому рівні перелік об’єктів критичної інфраструктури, які підлягають охороні в умовах виникнення надзвичайних ситуацій у сфері фізичного захисту об’єктів критичної інфраструктури. А також низку інших заходів рекомендовано комісією органам влади.

"Пункти незламності"

Нагадаємо, минулого року по всій Україні почали відкривати "пункти незламності". Це був вимушений крок на тлі постійних масованих атак російських окупантів, цілями яких були об'єкти енергетичної інфраструктури.

У "пунктах незламності" мирні жителі могли зігрітися, скористатися електроенергією, зарядити телефони, отримати доступ до інтернету і не тільки.

Більш детально про те, як знайти найближчі "Пункти незламності" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.