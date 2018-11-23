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На пункте пропуска в Венгрию образовалась огромная автомобильная очередь

Новости » Общество    23.11.2018 - 13:05
На пункте пропуска в Венгрию образовалась огромная автомобильная очередь
Фото: автомобильная очередь на КПП "Лужанка-Берегшурань" (mukachevo.net)

Как отмечается, водители стоят в очереди часами

На КПП "Лужанка-Берегшурань" в пятницу, 23 ноября, образовалась огромная очередь автомобилей. Время ожидания на въезд в Венгрию возросло до пяти часов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мукачево.net.

В частности, водители отмечают, что задерживают обслуживания автомобилей венгерские таможенники и пограничники. Причем, как отметил один из водителей, страдают от этого как украинские водители, так и венгерские.

Издание сообщает, что не могут попасть в свою отдельную очередь даже владельцы европаспортов.

Граница в венгерском направлении практически стоит. Некоторые связывают это с техническими работами, которые сейчас проводят на венгерских КПП.

Напомним, в октябре сообщалось, что ожидания в очередях на украинско-польской границе составляют до трех суток.

Ранее, 25 сентября, во Львовской области в связи с так называемой итальянской забастовкой польских контрольных служб на границе с Польшей возникли очереди. В течение суток в очередях находилось 860 автомобилей.

 

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