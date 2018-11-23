На пункті пропуску в Угорщину утворилася величезна автомобільна черга

Фото: автомобільна чергу на КПП "Лужанка-Берегшурань" (mukachevo.net)

Як зазначається, водії стоять у черзі годинами

На КПП "Лужанка-Берегшурань" у п'ятницю, 23 листопада, утворилася величезна черга автомобілів. Час очікування на в'їзд в Угорщину зросла до п'яти годин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мукачево.net.

Зокрема, водії відзначають, що затримують обслуговування автомобілів угорські митники і прикордонники. Причому, як зазначив один з водіїв, страждають від цього як українські водії, так і угорські.

Видання повідомляє, що не можуть потрапити в свою окрему чергу навіть власники європаспортів.

Межа в угорському напрямку практично стоїть. Деякі пов'язують це з технічними роботами, які зараз проводять на угорських КПП.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що очікування в чергах на українсько-польському кордоні становлять до трьох діб.

Раніше, 25 вересня, у Львівській області у зв'язку з так званим італійським страйком польських контрольних служб на кордоні з Польщею виникли черги. Протягом доби в чергах перебувало 860 автомобілів.