ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На пункті пропуску в Угорщину утворилася величезна автомобільна черга

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 13:05
На пункті пропуску в Угорщину утворилася величезна автомобільна черга
Фото: автомобільна чергу на КПП "Лужанка-Берегшурань" (mukachevo.net)

Як зазначається, водії стоять у черзі годинами

На КПП "Лужанка-Берегшурань" у п'ятницю, 23 листопада, утворилася величезна черга автомобілів. Час очікування на в'їзд в Угорщину зросла до п'яти годин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мукачево.net.

Зокрема, водії відзначають, що затримують обслуговування автомобілів угорські митники і прикордонники. Причому, як зазначив один з водіїв, страждають від цього як українські водії, так і угорські.

Видання повідомляє, що не можуть потрапити в свою окрему чергу навіть власники європаспортів.

Межа в угорському напрямку практично стоїть. Деякі пов'язують це з технічними роботами, які зараз проводять на угорських КПП.

Нагадаємо, в жовтні повідомлялося, що очікування в чергах на українсько-польському кордоні становлять до трьох діб.

Раніше, 25 вересня, у Львівській області у зв'язку з так званим італійським страйком польських контрольних служб на кордоні з Польщею виникли черги. Протягом доби в чергах перебувало 860 автомобілів.

 

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 43 тис. осіб Сіярто: ніде в законах України не сказано, що угорський паспорт - злочин
Новини України УгорщинаКПВВочереди
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся