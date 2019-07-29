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В пункте пропуска на границе со Словакией ограничат движение транспорта

Новости » Происшествия    29.07.2019 - 11:23
В пункте пропуска на границе со Словакией ограничат движение транспорта
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Движение грузовиков приостановят 30-31 июля

В пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" временно приостановят движение грузового транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на управление Государственной фискальной службы в Закарпатской области.

В частности, движение транспорта будет приостановлено 30 и 31 июля.

"Внимание! Временное прекращение движения в пункте пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое". К сведению перевозчиков и субъектов ВЭД: движение грузового автотранспорта 30 июля 2019 с 9:00 до 21:00 в направлении "выезд из Украины" и 31 июля 2019 с 9:00 до 21:00 в направлении "въезд в Украину" будет временно остановлен", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что ограничение не касается пассажирского направления.

"Причина - калибровка весов филиалом "Укринтеравтосервис-Закарпатье". Ограничение не касается пассажирского направления. Просим прощения за неудобства", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на КПВВ в Станице Луганской ажиотаж из-за слухов о закрытии пункта пропуска. В частности, оккупационная власть распространяет сплетни о закрытии моста в Станице Луганской.

Как писало РБК-Украина, украинскую границу с Российской Федерацией и Молдовой усилили современными комплексами радиоактивного и ядерного контроля.

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