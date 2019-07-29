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У пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною обмежать рух транспорту

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 11:23
У пункті пропуску на кордоні зі Словаччиною обмежать рух транспорту
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рух вантажівок призупинять 30-31 липня

У пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" тимчасово призупинять рух вантажного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області.

Зокрема, рух транспорту буде призупинено 30 та 31 липня.

"Увага! Тимчасове припинення руху у пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке". До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД: рух вантажного автотранспорту 30 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку "виїзд з України" та 31 липня 2019 року з 9:00 по 21:00 в напрямку "в'їзд в Україну" буде тимчасово зупинений", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що обмеження не стосується пасажирського напрямку.

"Причина - калібрування вагів філією "Укрінтеравтосервіс-Закарпаття". Обмеження не стосується пасажирського напрямку. Просимо вибачення за незручності", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ у Станиці Луганській ажіотаж через чутки про закриття пункту пропуску. Зокрема, окупаційна влада поширює плітки про закриття мосту в Станиці Луганській.

Як писало РБК-Україна, український кордон з Російською Федерацією і Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного і ядерного контролю.

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