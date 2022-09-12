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На пункте пропуска со Словакией закроют пешеходный переход: известна дата

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Понедельник 12 сентября 2022 15:28
На пункте пропуска со Словакией закроют пешеходный переход: известна дата Фото: на пункте пропуска со Словакией закроют пешеходный переход (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с 15 сентября пешеходный переход в Словакию с КПП "Ужгород" будет прекращен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.

"С 00:00 15 сентября 2022 года в пункте пропуска "Ужгород" оформление лиц, следующих в Словакию пешком, будет прекращено", - пишет пресс-служба.

Соответствующее решение должно ускорить пропуск автобусов, а также грузовиков.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Польша недавно открыла отдельную полосу для пустых грузовиков на пункте пропуска "Краковец-Корчова".

Между тем Запорожская область изменили правила выезда на временно оккупированные территории. Издание раскрыло все подробности.

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