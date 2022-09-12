На пункті пропуску зі Словаччиною закриють пішохідний перехід: відома дата

Фото: на пункті пропуску зі Словаччиною закриють пішохідний перехід (facebook.com/DPSUkraine)

Починаючи з 15 вересня пішохідний перехід до Словаччини з КПП "Ужгород" буде припинено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.