На пункті пропуску зі Словаччиною закриють пішохідний перехід: відома дата
Починаючи з 15 вересня пішохідний перехід до Словаччини з КПП "Ужгород" буде припинено.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.
"З 00:00 15 вересня 2022 року в пункті пропуску "Ужгород" оформлення осіб, які прямують у Словаччину пішки, буде припинено", - пише пресслужба.
Відповідне рішення повинно пришвидшити пропуск автобусів, а також вантажівок.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Польща нещодавно відкрила окрему смугу для порожніх вантажівок на пункті пропуску "Краківець-Корчова".
Тим часом Запорізька область змінили правила виїзду на тимчасово окуповані території. Видання розкрило усі подробиці.
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