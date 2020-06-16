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Еще один КПП на границе с Польшей возобновил пропуск автомобилей

Новости » Общество     16.06.2020 - 13:48
Еще один КПП на границе с Польшей возобновил пропуск автомобилей
Фото: проверка на границе (dpsu.gov.ua)

Раньше через пункт пропуска "Шегини" за границу можно было добраться только пешком

Сегодня, 16 июня, в пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе возобновили пропуск автомобилей. Это уже четвертый восстановлен пункт пропуска с Польшей для транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, украинские пограничники обеспечили возможность пропуска легкового и грузового транспорта со своей стороны после того, как Пограничная стража Польши сообщила о решении возобновить движение автомобилей в пункте пропуска "Медика".

Раньше через пункт пропуска "Шегини" за границу можно было добраться только пешком. Там скапливались большие очереди из-за тщательных проверок документов польскими пограничниками.

Сейчас на границе с Польшей работают четыре пункта пропуска для автомобилей. В частности, открыты: "Краковец", "Рава-Русская" "Ягодин" и "Шегини". Однако Украина готова возобновить пропуск в автомобильных пунктах пропуска "Смильница-Кросценко", "Угринов-Долгобычив", "Грушев-Будомеж" и "Устилуг-Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

Напомним, Государственная пограничная служба назвала условие для пропуска иностранцев в Украину.

Как писало РБК-Украина, КПВВ на административной границе с Крымом и линии разграничения на Донбассе открываются с 15 июня, но пропускать будут не всех.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Польшаавтомобилипункт пропуска
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