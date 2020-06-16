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Ще один КПП на кордоні з Польщею відновив пропуск автомобілів

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 13:48
Ще один КПП на кордоні з Польщею відновив пропуск автомобілів
Фото: перевірка на кордоні (dpsu.gov.ua)

Раніше через пункт пропуску "Шегині" за кордон можна було дістатись лише пішки

Сьогодні, 16 червня, у пункті пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні відновили пропуск автомобілів. Це вже четвертий відновлений пункт пропуску з Польщею для транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, українські прикордонники забезпечили можливість пропуску легкового та вантажного транспорту зі своєї сторони після того, як Прикордонна варта Польщі повідомила про рішення відновити рух авто в пункті пропуску "Медика".

Раніше через пункт пропуску "Шегині" за кордон можна було дістатись лише пішки. Там скупчувалися великі черги через ретельні перевірки документів польськими прикордонниками.

Наразі на кордоні з Польщею працюють чотири пункти пропуску для автівок. Зокрема, відкриті: "Краківець", "Рава-Руська" "Ягодин" та "Шегині". Однак Україна готова відновити пропуск в автомобільних пунктах пропуску "Смільниця-Кросценко", "Угринів-Долгобичів", "Грушів-Будомеж" та "Устилуг-Зосин" одразу, як тільки суміжна сторона відновить пропуск.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба назвала умову для пропуску іноземців до України.

Як писало РБК-Україна, КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом і лінії розмежування на Донбасі відкриваються з 15 червня, але пропускати будуть не всіх.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Польшаавтомобилипункт пропуска
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