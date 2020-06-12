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КПВВ открываются со следующей недели: кого могут не пропустить  

Новости » Общество     12.06.2020 - 15:59
КПВВ открываются со следующей недели: кого могут не пропустить  
Фото: КПВВ на Донбассе (dnl.com.ua)

Прибывающих с оккупированных районов обяжут установить приложение "Дій вдома"

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на административной границе с Крымом и линии разграничения на Донбассе открываются с 15 июня. При этом пропускать будут не всех.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам на заседании Кабмина были приняты решения по ослаблению карантина. В частности, с 15 июня будет восстановлено:

  • экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек
  • работа КПВВ с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, АР Крым

"Лица, въезжающие с временно оккупированных территорий и АР Крым, не подлежат обязательной обсервации. Однако им может быть отказано в пересечении, если человек отказался от самоизоляции с помощью приложения "Дій вдома", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, с 15 июня восстанавливается деятельность пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах. Разрешается въезд иностранцам, которые не являются гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких стран в течение последних 14 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики выдвинули условия работы КПВВ на Донбассе, предложив пропускать людей только по заранее согласованным спискам.

Кроме того, стало известно, что КПВВ на Донбассе из-за жары могут изменить график работы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассКрымКПВВ
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