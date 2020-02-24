ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На пункте пропуска на Донбассе умер мужчина

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 14:51
На пункте пропуска на Донбассе умер мужчина
Фото: КПВВ "Марьинка" (facebook.com/pressjfo.news)

Мужчина умер при пересечении КПВВ "Марьинка"

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" умер мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Право на захист".

Сообщается, что сегодня утром 80-летний мужчина вместе с супругой ехал из оккупированной Макеевки в Днепр. Еще в автомобиле, который вез их с нулевого блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание, врачи сразу начали оказывать ему первую помощь.

"Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году смертность на КПВВ в Луганской и Донецкой областях повысилась на 40%, по сравнению с 2018 годом. В частности, на КПВВ в Луганской области в 2019 году умерли 10 человек и еще 9 - на КПВВ в Донецкой области.

Отметим, пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.

Боевики на Донбассе активизируются, - разведка
Новости Украины ДонбасспреступленияКПВВ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь