На пункте пропуска на Донбассе умер мужчина

Фото: КПВВ "Марьинка" (facebook.com/pressjfo.news)

Мужчина умер при пересечении КПВВ "Марьинка"

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" умер мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правозащитной организации "Право на захист".

Сообщается, что сегодня утром 80-летний мужчина вместе с супругой ехал из оккупированной Макеевки в Днепр. Еще в автомобиле, который вез их с нулевого блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание, врачи сразу начали оказывать ему первую помощь.

"Вместе с врачами скорой помощи из Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2019 году смертность на КПВВ в Луганской и Донецкой областях повысилась на 40%, по сравнению с 2018 годом. В частности, на КПВВ в Луганской области в 2019 году умерли 10 человек и еще 9 - на КПВВ в Донецкой области.

Отметим, пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года переходят на весенний график.