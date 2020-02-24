ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На пункті пропуску на Донбасі помер чоловік

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 14:51
На пункті пропуску на Донбасі помер чоловік
Фото: КПВВ "Мар'їнка" (facebook.com/pressjfo.news)

Чоловік помер при перетині КПВВ "Мар'їнка"

На контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" помер чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook правозахисної організації "Право на захист".

Повідомляється, що сьогодні вранці 80-річний чоловік разом з дружиною їхав з окупованої Макіївки до Дніпра. Ще в автомобілі, який віз їх з нульового блокпоста, пенсіонеру стало погано. На паспортному контролі він втратив свідомість, лікарі одразу почали надавати йому першу допомогу.

"Разом з лікарями швидкої допомоги з Мар'їнки вони 25 хвилин здійснювали серцево-легеневу реанімацію. Врятувати чоловіка не вдалося. О 10:42 медичні працівники змушені були констатувати смерть пенсіонера", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2019 році смертність на КПВВ в Луганській і Донецькій областях підвищилася на 40% у порівнянні з 2018 роком. Зокрема, на КПВВ в Луганській області у 2019 році померли 10 осіб і ще 9 - на КПВВ в Донецькій області.

Зазначимо, пункти в'їзду-виїзду на Донбасі з 1 березня 2020 року переходять на весняний графік.

Бойовики на Донбасі активізовуються, - розвідка
Новини України ДонбаспреступленияКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся