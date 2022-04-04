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На пунктах пропуска на границах Украины очереди отсутствуют, - Госпогранслужба Украины

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Киев, Понедельник 04 апреля 2022 07:47
На пунктах пропуска на границах Украины очереди отсутствуют, - Госпогранслужба Украины Пограничный пункт пропуска (Фото: dpsu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

По состоянию на 06:00 4 апреля очереди отсутствуют во всех пунктах пропуска на границах Украины. Это касается и пеших переходов, и желающих пересечь границу на персональном автотранспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Госпогранслужбы Украины.

В пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угрынив", "Рава-Руська", "Грушев", "Краковец", "Шегини" и "Смильница" на границе с Польшей, по состоянию на утро 4 апреля очередей нет. На границе со Словакией в пунктах "Малый Березный", "Ужгород" и "Малые Селменцы" также без очередей. Отсутствуют очереди и в пунктах пропуска на границе с Венгрией, Румынией и Молдовой.

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