На пунктах пропуску на кордонах України черги відсутні, - Держприкордонслужба України

Станом на 06:00 4 квітня черги відсутні у всіх пунктах пропуску на кордонах України. Це стосується і піших переходів, і охочих перетнути кордон на персональному автотранспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Держприкордонслужби України.

У пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Краковець", "Шегині" та "Смільниця" на кордоні з Польщею, станом на ранок 4 квітня черг немає. На кордоні зі Словаччиною в пунктах "Малий Березний", "Ужгород" і "Малі Селменці" також без черг. Відсутні черги й в пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, Румунією та Молдовою.