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Пункт пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною закриють завтра: що відомо

Фото: пункт пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною буде закрито 15 березня (facebook com zahidnuy kordon)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 15 березня з 02:00 години на митному посту "Вилок", що на кордоні з Угорщиною. Причина тому - проведення регламентних робіт із заміни серверного обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України.

"У зв’язку з цим тимчасово буде призупинено митне оформлення та пропуск громадян, відповідно і транспортних засобів через кордон", - йдеться в повідомленні.

За даними ДМСУ, орієнтовна тривалість робіт - 4 години.

"Просимо врахувати інформацію при плануванні закордонних поїздок у вказаному напрямку та обирати інші найближчі митні пости на українсько-угорській ділянці кордону", - додали в відомстві.

Як повідомлялось, з 10 години ранку 8 березня було тимчасово призупинено пропуск людей та транспортних засобів через українсько-угорський кордон.

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