Пропуск через українсько-угорський кордон призупинено: в ДПСУ назвали причину
Фото: пропуск через українсько-угорський кордон призупинено (facebook.com/DPSUkraine)
З 10 години ранку було тимчасово призупинено пропуск людей та транспортних засобів через українсько-угорський кордон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.
Зазначається, що призупинення стосується пунктів пропуску:
- "Тиса";
- "Лужанка";
- "Косино";
- "Дзвінкове";
- "Вилок".
"Це пов'язано з оновленням інформаційної системи.Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Угорщини", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в ДПСУ попереджали про можливі певні технічні перерви в процесі пропуску пасажирів на кордоні України та країн ЄС.
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