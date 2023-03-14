Пункт пропуска "Вилок" на границе с Венгрией будет закрыт завтра: что известно

В среду, 15 марта с 02:00 часов на таможенном посту "Вилок" на границе с Венгрией. Причина тому - проведение регламентных работ по замене серверного оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины .

"В этой связи временно будет приостановлено таможенное оформление и пропуск граждан, соответственно и транспортных средств через границу", - говорится в сообщении.

По данным ГТСУ, ориентировочная продолжительность работ - 4 часа.

"Просим учесть информацию при планировании заграничных поездок в указанном направлении и выбирать другие ближайшие таможенные посты на украино-венгерском участке границы", - добавили в ведомстве.