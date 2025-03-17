Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово закриють: коли та чому

Завтра, 18 березня, з 12:00 до 16:00 міжнародний пункт пропуску "Косино" на кордоні з Угорщиною тимчасово припинить пропуск осіб та транспорту. Це пов’язано з підключенням системи безперебійного живлення.

Зазначимо, "Косино-Барабаш" - міжнародний автомобільний пункт пропуску на українсько-угорському кордоні, розташований у Берегівському районі Закарпатської області. Він спеціалізується на обслуговуванні легкових авто. Автобуси через цей пункт не пропускають.

Через близькість до термальних джерел Косино пункт пропуску є популярним серед туристів, які подорожують між Україною та Угорщиною.