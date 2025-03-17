Пункт пропуска на границе с Венгрией временно закроют: когда и почему

Пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией во вторник, 18 марта, временно приостановит работу. Не будут пропускать людей и транспорт.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Завтра, 18 марта, с 12:00 до 16:00 международный пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией временно прекратит пропуск лиц и транспорта. Это связано с подключением системы бесперебойного питания.
Отметим, "Косино-Барабаш" - международный автомобильный пункт пропуска на украинско-венгерской границе, расположенный в Береговском районе Закарпатской области. Он специализируется на обслуживании легковых авто. Автобусы через этот пункт не пропускают.
Из-за близости к термальным источникам Косино пункт пропуска является популярным среди туристов, путешествующих между Украиной и Венгрией.
Ранее РБК-Украина писало, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции. Это может вызвать задержки в оформлении грузов. Пограничная служба рекомендует путешествующим планировать маршруты с учетом этой информации и рассмотреть альтернативные пункты пропуска.
Также мы писали, что Украина и ЕС планируют ввести совместный таможенный контроль на границе, что должно ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пилотный проект могут запустить уже в этом году на границе с Польшей. Сейчас идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.
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