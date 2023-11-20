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Пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею тимчасово призупинив роботу: в чому причина

Фото: пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею тимчасово призупинив роботу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні тимчасово призупинено пропускні операції через відсутність електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Через відсутність електропостачання в пункті пропуску "Медика" (Польща) пропуск осіб та транспортних засобів на виїзд з України суміжною Стороною тимчасово призупинено", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час перетинання кордону.

Оновлено 11:15

Як повідомили у ДПСУ, роботу пункту пропуску "Шегині" відновлено.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що черги на практично заблокованих протестуючими польськими перевізниками трьох КПП на кордоні України на ранок, 18 листопада, побільшали. Тому частина перевізників "перекинулась" на пункт пропуску "Шегині".

Як розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, учасники акції продовжують вимагати виконання своїх вимог і через те, що ці три напрямки (КПП - ред.) фактично заблоковані, перевізники "перекинулись" на інші пункти пропуску, для того, щоб перетнути кордон.

"Тому бачимо скупчення і на інших напрямках. Це, зокрема, по пункту пропуску "Шегині". Це станом на ранок близько 1200 вантажівок, які чекають можливості перетнути кордон", - зазначив представник прикордонслужби.

В ДПСУ сподіваються, що ця ситуація вирішиться як найшвидше. Але, Демченко нагадав, що учасники акції зазначали, що їх дії будуть довготривалими - як мінімум до кінця року.

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