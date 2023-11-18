Черги зросли, перевізники "перекинулись" на "Шегині". Що відбувається на кордоні України

Черги на практично заблокованих протестуючими польськими перевізниками трьох КПП на кордоні Украни на ранок, 18 листопада, побільшали. Тому частина перевізників "перекинулась" на ще один пункт пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"На жаль, блокування руху продовжується. Така акція на території Польщі відбувається на під’їзних шляхах до кордону (України, - ред.) на трьох напрямках - "Ягодин", "Краківець" і "Рава-Руська". Станом на ранок в чергах скупчилось близько 280 вантажних транспортних засобів. Бачимо певне навіть збільшення з попереднім днем", - розповів він.

Найбільше, за даними Демченка, черги це навпроти пункту пропуску "Краківець" - десь 1200 вантажівок, "Ягодин" - 110 вантажівок і "Рава-Руська" - 500.

Черги виникли і на КПП "Шегині"

Як розповів речник ДПСУ, учасники акції продовжують вимогати виконання своїх вимог і через те, що ці три напрямки (КПП, - ред.) фактично заблоковані, перевізники "перекинулись" на інші пункти пропуску, для того, щоб перетнути кордон.

"Тому бачимо скупчення і на інших напрямках. Це, зокрема, по пункту пропуску "Шегині". Це станом на ранок близько 1200 вантажівок, які чекають можливості перетнути кордон", - зазначив представник прикордонслужби.

Прогнозувати ситуацію складно

В ДПСУ сподіваються, що ця ситуація вирішиться як найшвидше. Але, Демченко нагадав, що учасники акції зазначали, що їх дії будуть довготривалими - як мінімум до кінця року.

Ситуація на кордоні зі Словаччиною

Як зазначив спікер ДПСУ, на пункті пропуску "Ужгород", на кордоні зі Словаччиною, станом на ранок на в’їзд в Україну перебуває близько 460 вантажівок. Попередньої доби їх кількість була близько 500.

"Наразі ми бачимо інтенсивність руху і для вантажівок, він не перешкоджається, як на виїзд, так і на в’їзд. Але варто стежити", - констатував Демченко.

Блокування кордону з Україною

Польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною - пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. Буквально вчора представники польських перевізників заявили про намір перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною "Медика - Шегині". Блокаду планують розпочати із понеділка, 20 листопада.

Своєю чергою, словацькі перевізники заявили, що можуть приєднатись до своїх польських колег та заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.